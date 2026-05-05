Посол США у Ватикані анонсував "відверту розмову" між Рубіо та Папою Римським

Посол США при Святому Престолі Браян Берч анонсував розмову про політику адміністрації американського президента Дональда Трампа під час візиту державного секретаря США Макро Рубіо до Ватикану.

Про це він сказав у вівторок, 5 травня, під час спілкування із журналістами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Берч заявив, що до зустрічі Рубіо з Папою Римським Левом XIV, яка відбудеться у четвер, 7 травня, увійде "відверта розмова" про політику адміністрації Трампа.

"Між країнами існують розбіжності, і я вважаю, що одним зі способів їх подолання є братерство та щирий діалог. Я думаю, що держсекретар приїжджає сюди саме з таким настроєм", – сказав він.

На його думку, Рубіо їде до Ватикану, щоб "провести відверту розмову про політику США, щоб вступити в діалог".

Останнім часом між главою італійського уряду Джорджею Мелоні та президентом США виникла суперечка через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході. Мелоні назвала висловлювання американського лідера неприйнятними.

Трамп згодом звинуватив її у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.

На цьому тлі американський президент допустив можливість скорочення чисельності американських військ в країні заявивши, що "Італія нічим не допомогла" у війні проти Ірану.

Детальніше про це у статті "ЄвроПравди": Трамп проти Мелоні: як президент США створив конфлікт із головною союзницею в ЄС.