У Держдепі підтвердили візити Рубіо до Італії та Ватикану

Державний департамент США підтвердив візити держсекретаря Марко Рубіо до Риму та Ватикану 6-8 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в пресслужбі відомства.

Зазначається, що мета візитів – зміцнення відносин з Італією та Ватиканом.

У Ватикані у Рубіо заплановані зустріч з керівництвом Святого Престолу для обговорення ситуації на Близькому Сході та взаємних інтересів у Західній півкулі.

А в Римі держсекретар зустрінеться з італійськими колегами для переговорів щодо на спільних інтересів безпеки та стратегічного узгодження.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у понеділок заявила про можливу зустріч з держсекретарем США.

Візит американського високопосадовця відбуватиметься на тлі суттєвого загострення відносин між Вашингтоном та Римом.

Останнім часом між главою італійського уряду Джорджею Мелоні та президентом США виникла суперечка через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході. Мелоні назвала висловлювання американського лідера неприйнятними.

Трамп згодом звинуватив її у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.

На цьому тлі американський президент допустив можливість скорочення чисельності американських військ в країні заявивши, що "Італія нічим не допомогла" у війні проти Ірану.

