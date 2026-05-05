Посол США в Ватикане анонсировал "откровенный разговор" между Рубио и Папой Римским

Посол США при Святом Престоле Брайан Берч анонсировал разговор о политике администрации американского президента Дональда Трампа во время визита государственного секретаря США Макро Рубио в Ватикан.

Об этом он сказал во вторник, 5 мая, во время общения с журналистами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Берч заявил, что во встречу Рубио с Папой Римским Львом XIV, которая состоится в четверг, 7 мая, войдет "откровенный разговор" о политике администрации Трампа.

"Между странами существуют разногласия, и я считаю, что одним из способов их преодоления является братство и искренний диалог. Я думаю, что госсекретарь приезжает сюда именно с таким настроем", – сказал он.

По его мнению, Рубио едет в Ватикан, чтобы "провести откровенный разговор о политике США, чтобы вступить в диалог".

В последнее время между главой итальянского правительства Джорджей Мелони и президентом США возник спор из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке. Мелони назвала высказывания американского лидера неприемлемыми.

Трамп впоследствии обвинил ее в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

На этом фоне американский президент допустил возможность сокращения численности американских войск в стране заявив, что "Италия ничем не помогла" в войне против Ирана.

