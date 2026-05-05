ЄС підтвердив визнання європейських прагнень Вірменії

ЄС у декларації саміту з Вірменією підтвердив визнання європейських прагнень вірменського народу і заявив про підтримку Єревана у прагненні активізувати двостороннє партнерство.

Про це йдеться у декларації саміту Вірменія-ЄС, передає "Європейська правда".

Лідери назвали саміт історичною віхою у поглибленні відносин між ЄС та Вірменією.

"ЄС підтримує готовність Вірменії активізувати двостороннє партнерство шляхом секторальної інтеграції та наближення до acquis ЄС. ЄС визнає європейські прагнення вірменського народу, що ґрунтуються на прийнятті "Закону про започаткування процесу вступу Вірменії до ЄС" від березня 2025 року, який виражає намір країни рухатися в напрямку ЄС", – йдеться у тексті декларації.

Лідери підкреслили, що майбутнє Вірменії має визначатися вільно та демократично її громадянами.

Вони також висловили високу оцінку зусиллям, спрямовані на подальшу інституціоналізацію миру між Вірменією та Азербайджаном, а також на забезпечення підписання та ратифікації мирного договору. Крім того, ЄС висловив підтримку нормалізації відносин між Вірменією та Туреччиною, а також всеосяжне відновлення всіх комунікацій у регіоні на основі суверенітету, територіальної цілісності країн регіону, а також принципів недоторканності кордонів та взаємності.

Щодо України, то обидві сторони висловили занепокоєння з приводу триваючої війни, яка продовжує спричиняти величезні людські страждання та має глобальні наслідки.

"Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права. ЄС ще раз наголосив на своїй принциповій позиції щодо загарбницької війни Росії проти України та підтвердив свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у декларації.

Як повідомлялося, у Єревані відбувся перший в історії саміт Вірменія-ЄС.

Як відомо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС.