ЕС подтвердил признание европейских стремлений Армении

ЕС в декларации саммита с Арменией подтвердил признание европейских стремлений армянского народа и заявил о поддержке Еревана в стремлении активизировать двустороннее партнерство.

Об этом говорится в декларации саммита Армения-ЕС, передает "Европейская правда".

Лидеры назвали саммит исторической вехой в углублении отношений между ЕС и Арменией.

"ЕС поддерживает готовность Армении активизировать двустороннее партнерство путем секторальной интеграции и приближения к acquis ЕС. ЕС признает европейские стремления армянского народа, основанные на принятии "Закона о начале процесса вступления Армении в ЕС" от марта 2025 года, который выражает намерение страны двигаться в направлении ЕС", – говорится в тексте декларации.

Лидеры подчеркнули, что будущее Армении должно определяться свободно и демократично ее гражданами.

Они также выразили высокую оценку усилиям, направленным на дальнейшую институционализацию мира между Арменией и Азербайджаном, а также на обеспечение подписания и ратификации мирного договора. Кроме того, ЕС выразил поддержку нормализации отношений между Арменией и Турцией, а также всеобъемлющее восстановление всех коммуникаций в регионе на основе суверенитета, территориальной целостности стран региона, а также принципов неприкосновенности границ и взаимности.

Что касается Украины, то обе стороны выразили обеспокоенность по поводу продолжающейся войны, которая продолжает вызывать огромные человеческие страдания и имеет глобальные последствия.

"Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине на основе принципов Устава ООН и международного права.

ЕС еще раз подчеркнул свою принципиальную позицию относительно захватнической войны России против Украины и подтвердил свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – говорится в декларации.

Как сообщалось, в Ереване состоялся первый в истории саммит Армения-ЕС.

Как известно, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.