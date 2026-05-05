Макрон розкритикував тарифи Трампа на авто з ЄС всупереч угоді

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував анонсовані президентом США Дональдом Трампом 25-відсоткові митні тарифи на європейські авто та заявив, що у разі практичного застосування цього заходу ЄС має активувати свої механізми.

Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це він заявив під час пресконференції у Єревані.

Макрон зазначив, що у таких геополітичних обставинах, які зараз проживає світ, "для таких союзників, як США і ЄС, є більш корисні справи, ніж вдаватися до дестабілізуючих погроз" – маючи на увазі заяви Трампа про застосування 25-відсоткових тарифів на імпортовані з Європи автомобілі.

"Домовленості, які були підписані, потрібно поважати. Якщо їх знову ставлять під питання – це "відкриває" усі питання заново, і якщо тій чи іншій країні погрожують тарифами – ЄС має інструменти, які слід активувати, адже для того вони існують", – сказав Емманюель Макрон.

Міністр торгівлі Франції окремо також заявив, що ЄС має інструменти для відповіді, якщо Трамп почне надмірно погрожувати стратегічним галузям.

У Литві також закликали ЄС готувати відповідь на нові митні погрози Трампа.

Нагадаємо, у липні 2025 року Брюссель і Вашингтон узгодили рамкову торгову угоду, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.