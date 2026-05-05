У Франції попередили США, що ЄС має інструменти проти торгового тиску

Міністр торгівлі Франції Ніколя Форіссьє заявив, що Європейський Союз має у своєму розпорядженні інструменти, до яких він може вдатися, якщо американський президент Дональд Трамп почне надмірно погрожувати стратегічним галузям.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, передає "Європейська правда".

Президент США заявив 1 травня, що планує підвищити мита на імпорт легкових та вантажних автомобілів з ЄС до 25%, оскільки вважає, що ЄС не дотримується торговельної угоди, укладеної в липні.

Представники ЄС заявили, що розглянуть усі можливі варіанти, якщо Трамп втілить свою погрозу в життя, оскільки обидві сторони працюють над виконанням угоди.

"Ми скористаємося нашими інструментами, особливо якщо буде занадто багато загроз нашій економіці або нашим промисловим, стратегічним інтересам – наприклад, я маю на увазі сталеву галузь – тож ми більше не будемо наївними", – сказав Форіссьє.

Зокрема, французький міністр зустрінеться з торговим представником США Джеймісоном Гріром пізніше у вівторок, 5 травня, для проведення переговорів у Парижі.

За його словами, останні погрози Трампа створюють додаткову невизначеність для бізнесу та економіки.

"Ми будемо виконувати те, що було передбачено угодою. Заява президента Трампа не сприяє цьому", – додав він.

Трамп пояснив, що його рішення також спрямоване на те, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США.

Попередня тарифна ставка на автомобілі, про яку домовились Брюссель та Вашингтон в торговельній угоді, становила 15%. Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Міністр фінансів Литви Кріступас Вайтіекунас закликав Європейський Союз продовжувати переговори з США, одночасно готуючи контрзаходи у відповідь на нові погрози введення мит.