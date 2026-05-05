Макрон раскритиковал пошлины Трампа на авто из ЕС вопреки соглашению

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал анонсированные президентом США Дональдом Трампом 25-процентные таможенные пошлины на европейские авто и заявил, что в случае практического применения этой меры ЕС должен активировать свои механизмы.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время пресс-конференции в Ереване.

Макрон отметил, что в таких геополитических обстоятельствах, которые сейчас проживает мир, "для таких союзников, как США и ЕС, есть более полезные дела, чем прибегать к дестабилизирующим угрозам" – имея в виду заявления Трампа о применении 25-процентных тарифов на импортируемые из Европы автомобили.

"Договоренности, которые были подписаны, нужно уважать. Если их снова ставят под вопрос – это "открывает" все вопросы заново, и если той или иной стране угрожают тарифами – ЕС имеет инструменты, которые следует активировать, ведь для того они существуют", – сказал Эмманюэль Макрон.

Министр торговли Франции отдельно также заявил, что ЕС имеет инструменты для ответа, если Трамп начнет чрезмерно угрожать стратегическим отраслям.

В Литве также призвали ЕС готовить ответ на новые таможенные угрозы Трампа.

Напомним, в июле 2025 года Брюссель и Вашингтон согласовали рамочное торговое соглашение, закрепившее пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.