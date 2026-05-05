У Папы Римского ответили на новые атаки Трампа

Президент США Дональд Трамп выступил с новыми резкими комментариями в адрес Папы Римского, в Ватикане в ответ заявили, что Папа идет своим путем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило итальянское агентство Ansa.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с Salem News Channel в очередной раз раскритиковал Папу Римского Льва XIV.

"Я считаю, что он подвергает опасности многих католиков и других людей; для него вполне приемлемо, чтобы Иран имел ядерное оружие", – заявил американский лидер.

Его заявление прозвучало за несколько часов до визита государственного секретаря Марко Рубио в Ватикан, одной из задач которого, как считается, является налаживание отношений со Святым Престолом после конфликта между понтификом и Вашингтоном.

Государственный секретарь Святого Престола и Ватикана Пьетро Паролин, комментируя нападки Трампа журналистам, сказал, что "Папа идет своим путем". "То есть – проповедует Евангелие, мир, как сказал бы святой Павел, при каждом удобном случае, уместном и неуместном", – отметил Паролин.

По мнению Паролина, Папа уже ранее дал "очень христианский ответ, сказав, что он делает то, чего требует его роль, а именно проповедует мир".

Посол США при Святом Престоле Брайан Берч заявил, что во встречу Рубио с Папой Римским Львом XIV, которая состоится в четверг, 7 мая, войдет "откровенный разговор" о политике администрации Трампа.

Подробнее на эту тему в статье "ЕвроПравды": Трамп против Мелони: как президент США создал конфликт с главным союзником в ЕС.