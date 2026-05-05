ЗМІ: Польща 8 травня підпише кредитну угоду про переозброєння з ЄС 

Польща у п’ятницю підпише угоду про участь в програмі ЄС з переозброєння SAFE, ставши першою країною-учасницею ініціативи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція PAP з посиланням на джерела в Європейській комісії.

Угоду з боку ЄС підпишуть єврокомісари ЄС Пйотр Серафін та Андрюс Кубілюс. Від Польщі підписантами будуть віцепрем'єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш та міністр фінансів Анджей Доманський.

За даними ЗМІ, єврокомісари спочатку прибудуть до Варшави, а потім вирушать до Вільнюса, де підпишуть подібну угоду з литовським урядом. Таким чином, Польща та Литва стануть першими країнами, які укладуть кредитні угоди за програмою SAFE.

У Варшаві очікують отримати авансовий платіж у розмірі приблизно 6,5 млрд євро до кінця місяця. Виплата коштів залежить від завершення внутрішніх процедур у Єврокомісії.

Загалом 19 країн ЄС очікують на підписання кредитної угоди SAFE. Єдина держава, чий план витрат за кредитом ще не затверджено, – це Угорщина. Це пов’язано з тим, що Будапешт запросив додаткове фінансування на 2 млрд євро, яке відхилили в Єврокомісії. Крім того, неофіційно причиною було блокування кредиту на 90 млрд євро для України урядом Віктора Орбана, який йде у відставку.

Нагадаємо, у Польщі програма з переозброєння ЄС SAFE викликала політичні дискусії та стала головним предметом суперечок між президентом Каролем Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

12 березня польський президент Кароль Навроцький оголосив, що вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

Після вето польського президента щодо програми SAFE уряд ухвалив постанову про виділення коштів на оборону, яка дозволить Польщі долучитися до механізму. Однак кредитні кошти можна буде витратити лише на військові структури й не можна буде залучити в супутні відомства, як, наприклад, на фінансування Прикордонної служби.