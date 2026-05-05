СМИ: Польша 8 мая подпишет кредитное соглашение о перевооружении с ЕС

Польша в пятницу подпишет соглашение об участии в программе ЕС по перевооружению SAFE, став первой страной-участницей инициативы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP со ссылкой на источники в Европейской комиссии.

Соглашение со стороны ЕС подпишут еврокомиссары ЕС Пётр Серафин и Андрюс Кубилюс. От Польши подписантами будут вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр финансов Анджей Доманский.

По данным СМИ, еврокомиссары сначала прибудут в Варшаву, а затем отправятся в Вильнюс, где подпишут подобное соглашение с литовским правительством. Таким образом Польша и Литва станут первыми странами, которые заключат кредитные соглашения по программе SAFE.

В Варшаве ожидают получить авансовый платеж в размере примерно 6,5 миллиарда евро до конца месяца. Выплата средств зависит от завершения внутренних процедур в Еврокомиссии.

Всего 19 стран ЕС ожидают подписания кредитного соглашения SAFE. Единственное государство, чей план расходов по кредиту еще не утвержден, – это Венгрия. Это связано с тем, что Будапешт запросил дополнительное финансирование на 2 миллиарда евро, которое отклонили в Еврокомиссии. Кроме того, неофициально причиной было блокирование кредита на 90 млрд евро для Украины правительством Виктора Орбана, который уходит в отставку.

Напомним, в Польше программа по перевооружению ЕС SAFE вызвала политические дискуссии и стала главным предметом споров между президентом Каролем Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

12 марта польский президент Кароль Навроцкий объявил, что решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

После вето польского президента относительно программы SAFE правительство приняло постановление о выделении средств на оборону, которое позволит Польше присоединиться к механизму. Однако кредитные средства можно будет потратить только на военные структуры и нельзя будет привлечь в сопутствующие ведомства, как, например, на финансирование Пограничной службы.