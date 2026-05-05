Президент Румынии убежден, что в стране снова будет прозападное правительство

Президент Румынии Никушор Дан в своем первом заявлении после отставки проевропейского правительства Илие Боложана выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Дан заявил в своем видеообращении, передает Digi24.

Румынский президент сообщил, что начинает неформальные консультации с партиями по поводу формирования нового правительства.

Он призвал граждан к спокойствию, заверив, что стране не грозят досрочные выборы в парламент.

"У нас будет новое правительство в разумные сроки. Поэтому я исключаю сценарий досрочных выборов. И подчеркиваю: после завершения этих процедур у нас будет прозападное правительство. Мы спокойно это переживем", – заявил Дан.

Во вторник, 5 апреля, парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Боложана, из которого перед этим вышли семь членов Социал-демократической партии.

Напомним, Румыния вступила в политический кризис после раскола правящей коалиции. Проевропейское правительство Илие Боложана оказалось под угрозой распада после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьер-министра и призвала его подать в отставку.

Инициаторы вотума недоверия обвинили Илие Боложана в "разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов".