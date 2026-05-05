В Єврокомісії закликають США повернути тарифи, передбачені торговельною угодою

Європейська комісія у вівторок закликала Сполучені Штати швидко відновити тарифні ставки, узгоджені в рамках торговельної угоди між ЄС та США, укладеної в липні минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву речника Єврокомісії.

Як зазначається, єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович у вівторок передав це повідомлення торговому представнику США Джеймісону Гріру під час зустрічі у Франції.

У Єврокомісії додали, що "було б корисно", якби основні умови торговельної угоди між Брюсселем та Вашингтоном були чинними до річниці її укладення в липні.

В ЄС також попередили США про готовність до заходів у відповідь, але наполягли на деескалації та збереженню чинних домовленостей.

Нагадаємо, минулого тижня американський президент Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на автомобілі з ЄС до 25%.

Попередня тарифна ставка, про яку домовились Брюссель та Вашингтон в торговельній угоді, становила 15%.

Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок відхилила погрози американського президента Дональда Трампа про запровадження нових мит проти ЄС, закликавши його дотримуватися торговельної угоди.