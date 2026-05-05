В Еврокомиссии призывают США восстановить тарифы, предусмотренные торговым соглашением

Европейская комиссия во вторник призвала Соединенные Штаты оперативно восстановить тарифные ставки, согласованные в рамках торгового соглашения между ЕС и США, заключенного в июле прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии.

Как отмечается, еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович во вторник передал это сообщение торговому представителю США Джеймисону Гриру во время встречи во Франции.

В Еврокомиссии добавили, что "было бы полезно", если бы основные условия торгового соглашения между Брюсселем и Вашингтоном были в силе к годовщине его заключения в июле.

В ЕС также предупредили США о готовности к ответным мерам, но настояли на деэскалации и сохранении действующих договоренностей.

Напомним, на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на автомобили из ЕС до 25%.

Предыдущая тарифная ставка, о которой договорились Брюссель и Вашингтон в торговом соглашении, составляла 15%.

Напомним, речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник отвергла угрозы американского президента Дональда Трампа о введении новых пошлин против ЕС, призвав его соблюдать торговое соглашение.