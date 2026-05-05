Присуждение первых компенсаций за ущерб от агрессии РФ возможно с 2027 года – Мудрая

Украина рассчитывает, что первые решения по поданным украинцами заявлениям в Реестр убытков от агрессии РФ появятся в 2027 году.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса президента Украины, которая занимается вопросом привлечения России к международной ответственности.

Чиновницу спросили, когда можно ожидать первых конкретных решений Компенсационной комиссии, которая должна присуждать компенсации по заявлениям обычных украинцев в Реестре убытков от российской агрессии.

"Это будет в 2027 году. Это наши ожидания, хотя здесь тоже надо завершить процесс, который имеет определенные этапы", – отметила Ирина Мудрая.

Она пояснила, что речь идет о процессе ратификации конвенции о компенсационной комиссии теми государствами, которые ее подписали – их всего 35 и ЕС как союз государств. Официально конвенция вступит в силу после ратификации 25 государствами, первые из подписантов уже сделали это.

"Реалистично нам нужно еще где-то год на ратификацию, и в середине или в третьем квартале 2027 года точно будет 25 ратификаций. Далее работа будет проще, чем по спецтрибуналу, потому что комиссия будет создаваться на базе Реестра убытков, который уже функционирует. То есть здесь не нужно искать помещение, ключевой персонал, секретариат и т.д. – все уже есть, можно сразу начинать отбор "оценщиков" и т.д. – тех, кто будет определять суммы", – отметила чиновница.

По ее словам, от физических лиц с момента запуска Реестра поступило около 150 тысяч заявлений, от юридических лиц за менее чем неделю от открытия этой категории поступили заявления об убытках на 9 млрд гривен.

"Конечно же, никто не живет в иллюзии, что завтра будет компенсация от России, но все поняли, что очень важно юридически закрепить свое требование. Когда-то России придется заплатить. В частности, мы имеем большие надежды, что дожмем вопрос замороженных российских активов... Потому что если хотя бы большую часть этих средств получится передать в компенсационный фонд – это будет быстрый, законный источник для этих компенсаций", – отметила Ирина Мудрая.

Она также подчеркнула, что Украина "не допустит", чтобы комиссия осталась нерабочим инструментом, а ее решения о выплатах пострадавшим от агрессии украинцам остались на бумаге.

По ее словам, первые приговоры Спецтрибунала по агрессии РФ против Украины потенциально возможны уже в 2028 году.

Читайте полный текст интервью: "Приговор для Путина будет иметь символический и практический смысл". Мудрая о трибунале и наказании РФ

"ЕвроПравда" также опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр убытков от российской агрессии.