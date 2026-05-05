Португалія планує запровадити податок на надприбутки енергетичних компаній

Уряд Португалії найближчими тижнями звернеться до парламенту щодо запровадження податку на непередбачені прибутки для енергетичних компаній, які вони отримують від зростання цін на енергоносії на тлі війни в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр фінансів Португалії Жоакім Міранда Сарменто, передає Reuters.

Португалія разом з Німеччиною, Італією, Іспанією та Австрією у квітні надіслала листа до Європейської комісії, закликаючи до запровадження такого податку на європейському рівні.Тоді Брюссель залишив це питання на розсуд національних урядів.

Міранда Сарменто заявив, що Португалія прагнутиме найвищого рівня координації з іншими країнами-членами ЄС у цьому питанні.

"Ми вживемо заходів, прийнятих у 2022 році, перекалібруємо їх, вдосконалимо та найближчим часом представимо пропозицію парламенту", – сказав міністр, маючи на увазі попередні заходи, запроваджені у відповідь на зростання цін на енергоносії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Хоча правоцентристський уряд має меншість у парламенті, очікується, що пропозицію буде схвалено за підтримки Соціалістичної партії Португалії, яка запровадила цей механізм у 2022 році.

Раніше писали, що Соціал-демократична партія Німеччини наполягає на своїй ідеї запровадження податку на надмірні прибутки нафтових компаній, які вони отримали через вплив на глобальні ринки війни на Близькому Сході – що розходиться з настроями іншого коаліційного партнера ХДС/ХСС.

За прогнозами Євростату, річна інфляція у країнах єврозони у квітні 2026 року за попередньою оцінкою складе 3%, найбільше подорожчали енергоресурси.

Неофіційно повідомляли, що у Брюсселі закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії, оскільки шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.