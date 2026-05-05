Португалия планирует ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний

В ближайшие недели правительство Португалии обратится в парламент с предложением ввести налог на непредвиденную прибыль для энергетических компаний, которую они получают за счет роста цен на энергоносители на фоне войны в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр финансов Португалии Жоаким Миранда Сарменто, передает Reuters.

Португалия вместе с Германией, Италией, Испанией и Австрией в апреле направила письмо в Европейскую комиссию, призывая к введению такого налога на европейском уровне. Тогда Брюссель оставил этот вопрос на усмотрение национальных правительств.

Миранда Сарменто заявил, что Португалия будет стремиться к максимальной координации с другими странами-членами ЕС в этом вопросе.

"Мы примем меры, принятые в 2022 году, перекалибруем их, усовершенствуем и в ближайшее время представим предложение парламенту", – сказал министр, имея в виду предыдущие меры, введенные в ответ на рост цен на энергоносители после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Хотя правоцентристское правительство находится в меньшинстве в парламенте, ожидается, что предложение будет одобрено при поддержке Социалистической партии Португалии, которая ввела этот механизм в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии настаивает на своей идее введения налога на сверхприбыли нефтяных компаний, полученные ими благодаря влиянию войны на Ближнем Востоке на глобальные рынки, что расходится с настроениями другого коалиционного партнера ХДС/ХСС.

По прогнозам Евростата, годовая инфляция в странах еврозоны в апреле 2026 года по предварительной оценке составит 3%, больше всего подорожали энергоресурсы.

Неофициально сообщалось, что в Брюсселе призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки в условиях стремительного роста цен на энергоносители, поскольку шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.