Трамп посетит Грецию летом – посол США

Посол США в Афинах Кимберли Гилфойл заявила, что американский президент Дональд Трамп в ближайшее время посетит Грецию.

Об этом она сообщила во время общения с журналистами, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Гилфойл, бывшая прокурор и ведущая Fox News, которая когда-то была замужем за губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, а впоследствии была помолвлена с сыном Трампа, Дональдом Трампом-младшим, сделала это заявление во время беседы с журналистами греческой национальной общественной телерадиокомпании (ERT) во время визита в ее штаб-квартиру.

Ее спросили, состоится ли визит Трампа летом.

"Я не могу назвать точную дату, многое происходит, но он приедет в Грецию", – ответила она.

По ее словам, министр обороны США Пит Хагсет и государственный секретарь Марко Рубио также посетят Афины.

Гилфойл сказала, что предложит Трампу выступить с важной речью в стране, особенно в преддверии 250-й годовщины независимости США.

"Конечно, нам всем это понравилось бы, не так ли? Пусть [Трамп] выступит с речью на Акрополе. Надеюсь, он приедет, я попрошу его приехать. Он такой трудолюбивый, работает без перерыва", – добавила она.

