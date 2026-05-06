Партия премьера Румынии уходит в оппозицию после вотума недоверия правительству

Национально-либеральная партия (PNL) премьер-министра Румынии Илие Боложана, отстраненного от должности в результате вотума недоверия его правительству, перейдет в оппозицию.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

После более чем четырех часов напряженных дискуссий вечером 5 мая, после вотума недоверия, на политическом бюро PNL приняли решение о переходе в оппозицию – за это проголосовали почти все присутствующие.

Илие Боложан прокомментировал, что таким шагом партия достойно отреагирует на ситуацию.

"У нас были дискуссии о дальнейшей траектории PNL, о том, что мы должны делать дальше для Румынии и граждан нашей страны. Сегодняшним решением PNL подтверждает, что это партия с достоинством, которая в последующие годы будет работать… ради государства, создающего условия для благосостояния наших граждан", – отметил он.

Напомним, во вторник, 5 мая, парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илии Боложана, из которого перед этим вышли семь членов Социал-демократической партии.

Румыния вступила в политический кризис после раскола правящей коалиции, когда Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьер-министра и призвала его подать в отставку, обвиняя в "разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов".

Президент Румынии Никушор Дан в своем первом заявлении после отставки проевропейского правительства Илие Боложана выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.