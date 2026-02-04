Іспанія встановила рекорд з туризму: майже 97 мільйонів відвідувачів у 2025 році

Іспанія встановила новий рекорд у сфері туризму в 2025 році, прийнявши 96,8 мільйона іноземних гостей.

Відповідні дані Національного інституту статистики наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Кількість міжнародних гостей збільшилася на 3,2% порівняно з 2024 роком, коли країну відвідали 94 мільйони туристів.

Іспанія є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі, де туризм становить 12,6% валового внутрішнього продукту.

Вона посідає третє місце в списку країн з найбільшими доходами від туризму за версією Всесвітнього барометра туризму ООН, поступаючись лише Великій Британії та Франції.

Доходи Іспанії від іноземних туристів зросли на 6,8% до 134,7 млрд євро минулого року в порівнянні з 126 млрд євро в 2024 році, повідомило Міністерство туризму.

Автономний регіон Каталонія привернув близько 20,1 млн туристів, що на 0,6% більше, ніж у 2024 році. За нею слідують середземноморські острови і Канарські острови.

Тим часом міністр туризму Іспанії Жорді Ереу очікує, що 2026 рік принесе країні збільшення кількості іноземних туристів.

Туристичний бум у цій середземноморській країні, хоча і стимулює її економіку, призвів до напруженості в багатьох популярних серед туристів місцях через непрямий вплив на ціни на житло, затори та проблеми з деградацією природних ресурсів.

На початку 2025 року Іспанія оголосила про плани обкласти податком до 100% нерухомість, придбану нерезидентами з країн за межами ЄС, з метою подолання житлової кризи в країні.

У квітні тисячі протестувальників вийшли на вулиці 40 міст Іспанії вимагаючи в уряду вирішення житлової кризи в країні.

12 січня 2026 року іспанський уряд оголосив про посилення правил оренди житла та обмеження середньострокових договорів оренди в країні.