Испания согласилась принять на Канарах круизный лайнер со вспышкой хантавируса

Испания разрешит причалить на своих Канарских островах круизному лайнеру MV Hondius, где возникла чрезвычайная ситуация из-за вспышки хантавируса, и заберет на лечение одного больного врача.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Всемирная организация здравоохранения и правительство Испании достигли договоренности о том, что круизный лайнер MV Hondius, где зафиксировано 7 случаев заболевания хантавирусом, включая три летальных, сможет причалить на Канарских островах.

Соответствующее объявление сделало во вторник Министерство охраны Испании после того, как команда эпидемиологов провела последние оценки ситуации на лайнере.

"Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) проводит тщательную оценку, чтобы установить, какие люди нуждаются в немедленной эвакуации. Остальные продолжат путь к Канарским островам, куда лайнер ожидаемо прибудет через три-четыре дня. Конкретный порт еще не определен. По прибытии команда и пассажиры пройдут надлежащее обследование, получат помощь и будут возвращены в родные страны", – заявили в министерстве.

Отмечают, что обследование организуют по общему протоколу ВОЗ и ECDC для подобных случаев, "не допуская контакта с местными жителями и все время обеспечивая безопасность медицинского персонала".

Решение объяснили тем, что когда стало известно о невозможности принять лайнер в Кабо-Верде, Канарские острова оказались ближайшей точкой с имеющимися для этого возможностями.

"Испания имеет моральное и юридическое обязательство помочь этим людям – среди которых есть и испанские граждане", – отметили в заявлении.

Среди 147 людей на борту злосчастного лайнера – 14 граждан Испании, один из них – член экипажа.

Также Испания на запрос Нидерландов согласилась принять на лечение одного из инфицированных – врача-члена экипажа, который в тяжелом состоянии. Его уже в среду, не дожидаясь прибытия лайнера, по воздуху транспортируют на Канарские острова для неотложного оказания помощи.

Также безотлагательно эвакуируют еще трех больных – двух в Нидерланды, другого – в Германию.

В ВОЗ высказываются за скорейшую высадку пассажиров лайнера, поскольку это позволит предотвратить новые заражения и уменьшит риски, что новые больные останутся без доступа к адекватной медицинской помощи.

В то же время до объявления решения правительства Испании звучали голоса и за то, что Испании лучше не принимать лайнер.

Перед тем, как на лайнере зафиксировали вспышку, он причаливал в Южной Америке. В ВОЗ считают наиболее вероятной гипотезой, что первое заражение произошло за пределами судна во время путешествия там одного из уже умерших в результате болезни, а дальнейшие случаи произошли в результате передачи инфекции от человека к человеку на лайнере.

