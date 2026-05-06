США требуют от ЕС ратифицировать торговое соглашение, иначе введут новые пошлины "очень скоро"

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как известно, 1 мая президент США Дональд Трамп объявил, что повысит тарифы на автомобили из Европейского Союза до 25%, несмотря на торговое соглашение, заключенное прошлым летом.

Посол США в ЕС заявил, что Вашингтон "достаточно скоро" введет 25-процентные пошлины на легковые и грузовые автомобили из Европейского Союза, если Евросоюз не ратифицирует как можно скорее торговое соглашение.

"Если мы не увидим существенного прогресса, думаю, вам следует ожидать этого довольно скоро. Президент имел в виду: "Послушайте, это уже длится слишком долго", – добавил Пуздер.

Предыдущая тарифная ставка, о которой договорились Брюссель и Вашингтон в торговом соглашении, составляла 15%. Речь идет о рамочном соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла угрозы Трампа о введении новых пошлин против ЕС, призвав его соблюдать соглашение.

