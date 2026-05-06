ЗМІ: президент Румунії починає консультації з партіями після відставки уряду

Президент Румунії Нікушор Дан у середу почне консультації з політичними партіями щодо формування нового уряду – після того, як проєвропейський уряд Іліє Боложана не пережив вотуму недовіри.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Вже 6 травня Нікушор Дан запросить на консультації лідерів партій, які були у попередньому уряді. У розмовах з кожним окремо він з’ясує, які рішення вони ухвалили всередині політсил щодо подальших дій та як налаштовані щодо потенційної участі у новому уряді.

Це, зокрема, Сорін Гріндяну від Соціал-демократичної партії, Іліє Боложан від Національно-ліберальної партії, Домінік Фріц від Союзу порятунку Румунії та Гунор Келемен від Демократичного союзу угорців.

Наразі формування уряду більшості виглядає малореалістичним сценарієм – усі найбільші політсили мають свої амбіції та умови, несумісні між собою.

Нагадаємо, Румунія увійшла в політичну кризу після розколу керівної коаліції, коли Соціал-демократична партія проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єр-міністра.

5 травня парламент Румунії підтримав вотум недовіри уряду Іліє Боложана, який перед цим залишили сім членів Соціал-демократичної партії; Національно-ліберальна партія після того вирішила переходити в опозицію.

Президент Румунії Нікушор Дан у своїй першій заяві після відставки уряду Боложана висловив упевненість, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни.