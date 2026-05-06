СМИ: президент Румынии начинает консультации с партиями после отставки правительства

Президент Румынии Никушор Дан в среду начнет консультации с политическими партиями по формированию нового правительства – после того как проевропейское правительство Илие Боложана не пережило вотума недоверия.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Уже 6 мая Никушор Дан пригласит на консультации лидеров партий, которые были в предыдущем правительстве. В разговорах с каждым отдельно он выяснит, какие решения они приняли внутри политсил относительно дальнейших действий и как настроены относительно потенциального участия в новом правительстве.

Это, в частности, Сорин Гриндяну от Социал-демократической партии, Илие Боложан от Национально-либеральной партии, Доминик Фриц от Союза спасения Румынии и Хунор Келемен от партии этнических венгров.

Сейчас формирование правительства большинства выглядит малореалистичным сценарием – у всех крупнейших политсил есть свои амбиции и условия, несовместимые между собой.

Напомним, Румыния вошла в политический кризис после раскола правящей коалиции, когда Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьер-министра.

5 мая парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Боложана, которое перед этим покинули семь членов Социал-демократической партии; Национально-либеральная партия после того решила переходить в оппозицию.

Президент Румынии Никушор Дан в своем первом заявлении после отставки правительства Боложана выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.