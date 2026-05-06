В Латвии загорелся в пути пассажирский поезд: эвакуировали 60 пассажиров

В Латвии вечером 5 мая загорелся в пути пассажирский поезд, из него эвакуировали около 60 пассажиров.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на железной дороге недалеко от города Даугавпилс около 21:00 во вторник, пожар начался в машинном отделе локомотива.

Поезд остановился, пассажиров – около 60 человек – эвакуировали. Ликвидация пожара продолжалась почти до полуночи.

Причины возгорания пока неизвестны, полиция начала расследование.

Ранее в Литве произошла авария грузового поезда, которая нарушила движение поездов.

В начале апреля загорелся пассажирский поезд в Норвегии.