Прокуратура Молдовы требует ужесточить наказание для олигарха Плахотнюка

Антикоррупционная прокуратура Молдовы обжаловала приговор по делу олигарха, бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка, которого приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о "краже миллиарда".

Об этом говорится в заявлении Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, пишет "Европейская правда".

Прокуроры считают назначенное Плахотнюку наказание слишком мягким, учитывая тяжесть преступлений.

В заявлении ведомства говорится, что назначенное наказание не отражает тяжести содеянного.

Обвинение утверждает, что смягчающих обстоятельств, которые могли бы оправдать более мягкое наказание, не установлено.

Также, по мнению прокуроров, суд недостаточно учел личность подсудимого и риск совершения новых преступлений.

В связи с этим прокуратура требует частичной отмены приговора и пересмотра дела. Также прокуроры настаивают на назначении наказания в виде 25 лет лишения свободы.

Кроме того, оспаривается отказ суда конфисковать 39,2 млн долларов и 3,5 млн евро. Прокуратура подчеркивает, что возмещение убытков и специальная конфискация – это разные меры и они могут применяться одновременно.

По мнению обвинения, более строгое наказание и конфискация необходимы для отражения тяжести преступлений и предотвращения подобных случаев в будущем.

Напомним, суд Кишинева 22 апреля вынес приговор по делу Плахотнюка. Его признали виновным в соучастии в краже миллиарда из трех молдовских банков и приговорили к 19 годам лишения свободы.

Напомним, Плахотнюка 25 сентября 2025 года экстрадировали из Греции в Кишинев, с тех пор он находится под арестом в тюрьме №13.

До потери власти и бегства из Молдовы в 2019 году Влад Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его порой называли "хозяином Молдовы".