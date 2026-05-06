Мелони стала жертвой дипфейка, созданного искусственным интеллектом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала итальянцев быть осторожными после распространения в интернете ее фейкового изображения, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Об этом она сообщила в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

В социальных сетях распространяется изображение, на котором премьер-министр Италии изображена в нижнем белье. Мелони опубликовала его, призывая итальянцев быть бдительными.

По словам премьера, это является очередным примером опасного использования технологий дипфейка, которые могут вводить в заблуждение, манипулировать общественным мнением и наносить репутационный ущерб.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj – Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

"В последнее время в сети распространяются несколько фейковых фотографий со мной – созданных с помощью искусственного интеллекта и выданных за настоящие каким-то заядлым противником. Должна признать, что тот, кто их создал, по крайней мере в случае, приведенном здесь, на самом деле сделал меня гораздо более привлекательной. Но факт остается фактом: чтобы нападать и фабриковать ложь, люди сейчас готовы использовать что угодно", – заявила Мелони.

Ситуация вызвала широкую политическую реакцию. Как пишет Euronews, часть депутатов выразили солидарность с премьером и призвали к усилению защиты жертв онлайн-манипуляций, в том числе женщин.

В марте 2024 года Мелони требовала возмещения ущерба в размере 100 тысяч евро после того, как в интернете появились поддельные порнографические видео с ее лицом.

Стоит отметить, что в сентябре 2025 года итальянский парламент одобрил новый закон об искусственном интеллекте, благодаря чему Италия стала первой страной Европейского Союза, которая приняла комплексные правила регулирования ИИ, соответствующие Закону ЕС об искусственном интеллекте.