Норвегия направила $302,8 млн на закупку оружия США для Украины

Правительство Норвегии объявило о выделении Украине 2,8 млрд крон (около $302,8 млн) через механизм закупки американского оружия для Украины (PURL).

Об этом говорится в заявлении правительства страны, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что вместе с европейскими партнерами Норвегия финансирует пакеты военной помощи от Соединенных Штатов для поддержки оборонных усилий Украины.

"Сейчас мы поддерживаем еще один важный вклад. Я надеюсь, что больше европейских стран присоединятся к обеспечению того, чтобы Украина быстро получала жизненно необходимое военное оборудование", – сказал он.

Вместе с новым взносом в целом Норвегия предоставила более 12,5 млрд крон через PURL.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что во время неформального саммита стран Европейского Союза в конце апреля еще три страны присоединились к программе PURL.

Перед этим министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины несколько стран объявили о новых взносах в схему PURL.

4 мая стало известно о новом взносе Канады в размере $200 млн в программу по закупке американского оружия для Украины.