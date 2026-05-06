В парламенте Финляндии внесли проект закона о запрете закрывать лицо во время демонстраций – после того как в Тампере на 1 мая произошли столкновения между участниками шествия правых движений и контрдемонстрантами.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Депутат от оппозиционной Центристской партии Йоуни Оваска внес законопроект об усилении запрета на использование масок и балаклав на демонстрациях и других публичных мероприятиях.

"Закрытие лица таким образом, что это не позволяет идентифицировать личность, ослабляет ответственность и увеличивает риски беспорядков", – отмечает депутат.

Среди аргументов он приводит события в Тампере на 1 мая, когда произошли столкновения между участниками шествия правых движений и их оппонентами, среди которых многие были с закрытыми лицами. Премьер Петтери Орпо и мэр города после того высказали мнение, что нормы по использованию масок, вероятно, следует пересмотреть.

Проект предлагает запретить участникам публичных мероприятий закрывать лицо таким образом, что это существенно затрудняет идентификацию личности – с исключениями, когда маска оправдана медицинскими причинами, или когда маска непосредственно связана с "художественным или символическим месседжем протеста" и это не сочетается с угрожающими или насильственными действиями.

По действующему законодательству, в Финляндии не разрешено закрывать лицо в общественных местах, если это сочетается "с явным намерением насильственных действий или повреждения имущества".

Главный инспектор полиции Илкка Коскимяки выразил мнение, что маскам не место на демонстрациях.

В Италии во время первомайского марша произошли столкновения с полицией. В Стамбуле на первомайских протестах задержали почти 400 человек.