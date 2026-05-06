Зеленский: Венгрия вернула захваченные деньги Ощадбанка

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что венгерская сторона вернула деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены в Будапеште в марте.

Об этом украинский президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

В своем посте Зеленский поблагодарил Венгрию "за конструктив и цивилизованный шаг".

"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые венгерские спецслужбы захватили в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже и средства, и ценности в полном объеме на украинской территории", – сообщил он.

Зеленский также выразил благодарность украинской команде, которая боролась "за справедливое решение и защищала интересы нашего государства и наших людей".

Примечательно, что это произошло ещё до того, как в Венгрии официально сменилась власть. Ожидается, что Петер Мадьяр станет премьер-министром 9 мая.

Напомним, в начале марта Нацбанк Украины сообщил, что власти Венгрии захватили украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.

Конвой украинских инкассаторов перевозил из австрийского Raiffeisen Bank в украинский Ощадбанк наличные и золото на сумму около $80 млн.

Впоследствии Венгрия отпустила украинских инкассаторов и приняла закон об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских авто Ощадбанка.

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью "Европейской правде" отмечал, что в этом деле важно не просто вернуть имущество, но и чтобы виновные понесли наказание.

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву.