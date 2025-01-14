В Ірландії покарали чоловіка, який випив заспокійливе з алкоголем і зірвав рейс

Суд Дубліна присудив два місяці умовного увʼязнення 34-річному американцю Закарі Гріру, який перед польотом з Нідерландів США випив заспокійливого з алкоголем, через що неадекватно поводився на борту та зірвав рейс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Американець перед трансатлантичним польотом на рейсі авіакомпанії United Airlines, змішав транквілізатор "Ксанакс" з алкоголем, щоб впоратися зі своєю тривожністю.

Але, як заявили в поліції Ірландії, на борту Грір став "некерованим", був у стані сильного алкогольного сп'яніння, мочився у своєму кріслі і в проході між рядами.

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Поки бортпровідники намагались заспокоїти чоловіка, літак кружляв над Ірландією, та через дві години капітан ухвалив рішення відхилитися від курсу, скинувши палива на суму 30 тисяч євро.

Поліція Ірландії стверджувала, що після арешту Грір "не міг зрозуміти, де він перебуває" через сильне сп'яніння.

За словами адвоката Закарі Гріра, той був "нажаханий і збентежений" своєю поведінкою і приніс "найщиріші вибачення".

Чоловік визнав себе винним у трьох правопорушеннях, передбачених ірландським законодавством, а саме: перебуванням в нетверезому стані, погрозливій чи образливій поведінці та порушенні порядку на борту літака.

Суддя, що головувала у справі, присудила Грігу два місяці умовного увʼязнення з огляду на каяття та відсутність судимостей, але зобовʼязала також сплатити 10 тисяч євро за завдані ним збитки.

Нагадаємо, напередодні лоукостер Ryanair оприлюднив деталі позову на суму 15 тисяч євро, який подав до суду Дубліна проти пасажира, який нібито зірвав рейс на іспанський острів Лансароте в квітні 2024 року.

Виконавчий директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі раніше закликав запровадити обмеження на продаж алкоголю в аеропортах, аби зменшити кількість випадків, коли п’яні пасажири на борту літака влаштовують бійки.