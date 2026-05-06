В Ryanair призывают запретить употребление алкоголя в аэропортах ранним утром

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что аэропортам следует запретить подавать алкоголь пассажирам перед утренними рейсами, чтобы уменьшить количество пассажиров, нарушающих порядок на борту самолетов.

О'Лири отметил, что его авиакомпания вынуждена менять маршрут в среднем почти одного рейса в день из-за неадекватного поведения на борту, тогда как 10 лет назад таких случаев было лишь один в неделю.

"Это становится настоящей проблемой для всех авиакомпаний. Я не понимаю, почему кто-то в барах аэропорта обслуживает людей в пять или шесть утра. Кому нужно пить пиво в такое время?" – сказал он.

Бары в аэропортах Великобритании не обязаны соблюдать ограничения по часам работы, которые применяются к другим заведениям, продающим алкоголь.

Он отметил, что Ryanair редко подает пассажирам более двух напитков, и призвал ввести ограничение в две порции также и в аэропортах. Он не сказал, будет ли ограничивать часы, когда алкоголь подается на рейсах Ryanair.

"Мы ведем себя достаточно ответственно, но те, кто не соответствует, те, кто на этом наживается, – это аэропорты, которые открывают эти бары в пять или шесть утра и во время задержек с удовольствием подают этим людям столько алкоголя, сколько они хотят, потому что знают, что переложат проблему на авиакомпании", – сказал он.

Состояние опьянения в самолете является уголовным правонарушением и наказывается штрафом до 5 000 фунтов стерлингов и двумя годами лишения свободы.

В январе прошлого года Ryanair объявила, что начала принимать правовые меры против нарушающих порядок пассажиров, чтобы возместить убытки, когда они вынуждают рейс изменить курс.

Компания заявила, что подала иск против пассажира в Ирландии с требованием возместить 15 000 евро убытков, связанных с рейсом из Дублина на Лансароте.

На прошлой неделе бюджетная авиакомпания Jet2 призвала создать национальную базу данных, чтобы авиакомпании могли сотрудничать с целью запрета на полеты для пассажиров, нарушающих порядок.

В апреле прошлого года самолету авиакомпании Wizz Air, выполнявшему рейс из Варшавы в испанский Бильбао, пришлось совершить посадку во Франкфурте-на-Майне из-за агрессивного пассажира, который, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд Дублина в начале прошлого года приговорил к двум месяцам условного заключения 34-летнего американца Закари Грира, который перед полетом из Нидерландов выпил успокоительное с алкоголем, из-за чего неадекватно вел себя на борту и сорвал рейс.