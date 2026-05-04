Укр Рус Eng

Командувач ЗС Естонії допускає, що Росія з 2027 року може бути готова до нової агресії

Новини — Понеділок, 4 травня 2026, 19:33 — Марія Ємець

Командувач збройних сил Естонії Андрус Мерило бачить ризик, що Росія буде готова до нової агресії невдовзі після потенційного завершення російсько-української війни, а найближчим таким горизонтом може бути 2027 рік. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його колонці на суспільному мовнику ERR.

Командувач естонських збройних сил зазначає, що з поточною ситуацією у світі "можна прогнозувати, що війна в Україні не закінчиться ситуацією, коли Росія доведена до неспроможності діяти проти нас". 

Навпаки, акцентує він, зараз російська економіка переведена на військові рейки, РФ має величезну армію і при владі "диктатор, чиї надії лишатися на посаді до кінця свого віку залежать від того, щоб тримати країну у стані війни" – не згадуючи вже про імперські амбіції Росії. 

"Це означає, що Росія відновлюватиме свою боєготовність після того, як вийде з війни проти України. Одночасно вона активно проводить розвідку і готує нові цілі своїми дестабілізуючими діями. На мою думку, 2027 рік – це той рік, коли Росія може відновити свою боєздатність, і якщо відчує нагоду застосувати силу ще десь – вона це зробить", – пише Андрус Мерило. 

Далі у своїй публікації він описує, яким бачить рецепт готовності Естонії до поганих сценаріїв, багато посилаючись на висновки, які можна зробити з опору України. 

Нещодавно в Естонії ухвалили закони, що спрощують взяття на озброєння нових БпЛА, а також – щодо створення багаторівневої системи протидії дронам.

У квітні 2026 року в розвідці Естонії зазначили, що зараз не бачать загрози відкриття Росією нового фронту у країнах Балтії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Росія Війна з РФ
Реклама: