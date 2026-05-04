Командувач ЗС Естонії допускає, що Росія з 2027 року може бути готова до нової агресії

Командувач збройних сил Естонії Андрус Мерило бачить ризик, що Росія буде готова до нової агресії невдовзі після потенційного завершення російсько-української війни, а найближчим таким горизонтом може бути 2027 рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його колонці на суспільному мовнику ERR.

Командувач естонських збройних сил зазначає, що з поточною ситуацією у світі "можна прогнозувати, що війна в Україні не закінчиться ситуацією, коли Росія доведена до неспроможності діяти проти нас".

Навпаки, акцентує він, зараз російська економіка переведена на військові рейки, РФ має величезну армію і при владі "диктатор, чиї надії лишатися на посаді до кінця свого віку залежать від того, щоб тримати країну у стані війни" – не згадуючи вже про імперські амбіції Росії.

"Це означає, що Росія відновлюватиме свою боєготовність після того, як вийде з війни проти України. Одночасно вона активно проводить розвідку і готує нові цілі своїми дестабілізуючими діями. На мою думку, 2027 рік – це той рік, коли Росія може відновити свою боєздатність, і якщо відчує нагоду застосувати силу ще десь – вона це зробить", – пише Андрус Мерило.

Далі у своїй публікації він описує, яким бачить рецепт готовності Естонії до поганих сценаріїв, багато посилаючись на висновки, які можна зробити з опору України.

Нещодавно в Естонії ухвалили закони, що спрощують взяття на озброєння нових БпЛА, а також – щодо створення багаторівневої системи протидії дронам.

У квітні 2026 року в розвідці Естонії зазначили, що зараз не бачать загрози відкриття Росією нового фронту у країнах Балтії.