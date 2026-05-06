Разведка Швейцарии: Россия остается самой большой угрозой для Европы

По мнению швейцарской разведки, Россия остается самой большой угрозой безопасности, стабильности и миру в Европе, а ее цели выходят далеко за пределы Украины.

Об этом сообщило швейцарское правительство на основе ежегодного отчета разведки NDB о безопасности в альпийской стране и в мире, передает "Европейская правда".

В отчете указано, что ситуация с безопасностью в стране значительно ухудшилась в последние годы и в прошлом году.

"(Россия) стремится восстановить свое влияние в Восточной Европе и как глобальный игрок, а также утвердиться как великая держава", – заявляет швейцарское правительство, по мнению которого Москва ведет широкий и долгосрочный конфликт против Запада, используя гибридные средства.

Более того, по мнению Берна, этот конфликт обостряется, и Россия использует, например, саботаж, деятельность по влиянию, пропаганду и дезинформацию.

"Швейцария непосредственно испытывает влияние прежде всего от кибератак, запрещенной разведывательной деятельности, усилий по распространению оружия, а также деятельности по влиянию и дезинформации", – также отмечается в отчете, согласно которому Москва разработала комплексную стратегию по обходу санкций, наложенных на нее западными странами.

В материале также говорится о ревизионистских намерениях России, ее военной экономике, массовом вооружении и угрозе для Европы.

В то же время швейцарское правительство отмечает, что с момента прихода к власти администрации президента США Дональда Трампа в прошлом году остается неопределенным, будут ли Соединенные Штаты продолжать отстаивать безопасность и оборону Европы. Хотя многие европейские страны сейчас стремятся усилить оборонный потенциал континента, не ясно, хватит ли этого для сдерживания и самообороны.

В других частях документа швейцарское правительство обращает внимание, среди прочего, на опасность терроризма, которая, по его мнению, по-прежнему исходит преимущественно от джихадистов, особенно от отдельных лиц или небольших группировок, которые могут совершать нападения на гражданское население, используя простые средства.

В апреле 2026 года в разведке Эстонии отметили, что сейчас не видят угрозы открытия Россией нового фронта в странах Балтии.

Командующий вооруженных сил Эстонии Андрюс Мерило видит риск, что Россия будет готова к новой агрессии вскоре после потенциального завершения российско-украинской войны, а ближайшим таким горизонтом может быть 2027 год.