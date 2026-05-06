В Иране заявили, что еще рассматривают предложения США о прекращении войны

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран до сих пор изучает американский меморандум о взаимопонимании, который должен положить конец войне, и впоследствии передаст свой ответ через пакистанских посредников.

Как пишет "Европейская правда", слова представителя цитирует иранское агентство ISNA.

Багаи обвинил США в спекуляциях в публикациях СМИ о содержании предложений по завершению войны. Представитель отметил, что обнародованные части содержат "амбициозные и нереалистичные предложения", которые ранее уже были отвергнуты Тегераном.

Источники ISNA также утверждают, что Иран ведет переговоры только по завершению войны, а иранская ядерная программа на этом этапе не обсуждается.

В среду издание Axios сообщило, что Белый дом считает близким согласование с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту и определить рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам.

5 мая государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американские войска завершили активную наступательную фазу войны против Ирана и переходят к новой – по разблокированию Ормузского пролива.

В этот же день американский президент Дональд Трамп объявил о временном приостановлении операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив по просьбе Пакистана и других государств.