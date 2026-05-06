Трамп заявил о "хороших шансах" на завершение войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении заключения соглашения с Ираном, которое положит конец двухмесячному конфликту в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в телефонном комментарии PBS News.

Трамп заявил, что, по его мнению, США приближаются к заключению соглашения, но будут действовать в соответствии с реакцией Ирана.

"Думаю, у нас будут очень хорошие шансы снова заключить соглашение. Если нет, то мы вернемся к старым методам", – ответил президент США.

В разговоре Трамп уточнил, что имел в виду возобновление военных ударов по Ирану.

"Я думаю, что есть очень большие шансы, что это закончится, а если не закончится, нам придется вернуться к тому, чтобы их до черта разбомбить", – заявил он.

Глава Белого дома предположил, что соглашение удастся достичь на следующей неделе до его поездки в Китай. Он также назвал "маловероятной" поездку своих спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на переговоры.

В случае, если Иран согласится на условия США, Вашингтон начнет ослабление санкций, добавил Трамп.

В среду издание Axios сообщило, что Белый дом считает близким согласование с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту и определить рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам.

В то же время в Иране заявили, что изучают американский меморандум о взаимопонимании и впоследствии передадут свой ответ через пакистанских посредников.

5 мая государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американские войска завершили активную наступательную фазу войны против Ирана и переходят к новой – по разблокированию Ормузского пролива.