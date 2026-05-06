Навроцкий: Польша готова принять солдат США, если Трамп решит вывести их из Германии

Президент Польши Кароль Навроцкий в среду во время визита в Литву заявил, что если президент США Дональд Трамп примет решение о сокращении численности американских войск в Германии, то в Польше их готовы принять.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"У нас для этого есть готовая инфраструктура", – сказал польский президент.

Он также отметил, что как можно более значительное присутствие американских войск в Европе отвечает интересам безопасности как стран Балтии, так и Центральной и Восточной Европы "независимо от взглядов".

"Я считаю, что это задача для президента Польши в интересах Польши, но также в интересах всей Европы – убедить президента Дональда Трампа, что если он примет такое решение относительно компонента в Германии, чтобы эти солдаты остались в Европе, то есть в Польше или в одной из стран Балтии или в другом регионе, это уже решение господина президента Дональда Трампа. Я буду поощрять такие решения, чтобы они остались в Европе, – заявил Навроцкий.

Бавария, вероятно, больше всего пострадает от недавнего решения Трампа вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии. По сообщениям СМИ, вывод войск коснется прежде всего американской механизированной бригады, дислоцированной в Фильзеке в Баварии.

Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль выразил уверенность, что в Европе не возникнет никаких пробелов в потенциале сдерживания НАТО из-за решения США сократить численность своего контингента в Германии.

Подробнее об этом читайте в статье: Наказание для Германии. Почему Трамп выводит войска из Европы и является ли это местью за Иран.