Прокуратура ЕС подозревает граждан Хорватии в мошенничестве с сельскохозяйственными фондами

Европейская прокуратура (EPPO) начала уголовное расследование в связи с возможной коррупцией и мошенничеством, связанными с сельскохозяйственными фондами Европейского Союза в Хорватии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В заявлении прокуратуры указано, что полиция собирала доказательства в нескольких округах в центральной части Хорватии.

Расследование касается деятельности граждан Хорватии, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением и полномочиями, получении и предложении взяток, мошенничестве с субсидиями и подделке документов в составе преступной группировки и в ущерб финансовым интересам ЕС, отметила EPPO.

Более подробная информация не приводится, чтобы не поставить под угрозу исход текущего разбирательства.

Министр сельского хозяйства Хорватии Давид Влайчич заявил, что изменения, которые его министерство инициировало в Агентстве по выплатам в сфере сельского хозяйства и системе ARKOD для учета использования сельскохозяйственных угодий, направлены на повышение прозрачности и контроля за использованием средств ЕС.

"Наша цель – гарантировать, что каждый евро из государственных средств попадает к тем, кто имеет на это право", – сказал Влайчич в заявлении для Reuters.

Он также отметил, что агентство по выплатам сообщало о нарушениях, выявленных в ходе работы, что позволило уполномоченным органам, в частности Европейской прокуратуре, принять соответствующие меры.

"Это доказательство того, что мы решительно настроены навести порядок в системе сельскохозяйственных субсидий", – сказал Влайчич.

Расследование началось на фоне скандала в Греции о возможном мошенничестве, связанном с сельскохозяйственными субсидиями ЕС, которое в последние месяцы пошатнуло позиции правоцентристского правительства.

Это дело привело к отставкам министров, заставило ЕС в прошлом году наложить на Грецию рекордный штраф за ненадлежащее управление субсидиями и вынудило греческий парламент снять иммунитет с 13 причастных депутатов.

В прошлом году ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.