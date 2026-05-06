Сикорский: мы можем простить Фицо визит в Москву, если он поможет Украине

"Можно простить словацкому премьеру Роберту Фицо визит в Россию, если он отменит блокирование помощи Украине".

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Министр иностранных дел Польши видит положительные изменения в отношении премьер-министра Словакии к Киеву и надеется на начало нового этапа в отношениях стран "Вышеградской четверки".

"Несколько дней назад я прочитал интервью с премьер-министром Фицо. Он действительно высказывался очень позитивно. Если он отменит блокировку помощи Украине, но при этом поедет в Россию, возможно, мы сможем ему простить", – сказал Сикорский на конференции по вопросам безопасности Defence24 Days в Варшаве.

Глава польской дипломатии ожидает, что новое венгерское правительство также может отменить блокировку помощи Украине, и напомнил об уже утвержденном кредите в размере 90 миллиардов евро.

Роберт Фицо посетит Москву 9 мая и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом не будет участвовать в военном параде.

Фицо недавно заявил, что, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.