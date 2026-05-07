Один из дронов, залетевших в Латвию, врезался в пустой нефтяной резервуар
Новости — Четверг, 7 мая 2026, 08:53 —
Один из дронов, нарушивших воздушное пространство Латвии в ночь на 7 мая, врезался в пустой нефтяной резервуар.
Об этом заявил председатель Резекненского районного совета Гунтарс Скудра, пишет LSM, передает "Европейская правда".
Как сообщалось, 7 мая Латвия сообщила о неизвестных дронах, нарушивших ее воздушное пространство со стороны России.
Государственная полиция подтвердила, что службы экстренной помощи обнаружили возможные обломки дрона на нефтехранилище в городе Резекне.
⚠️Rēzeknē nogāzies kaujas drons ! Progresīvā Vienotība nav spējīga aizsargāt Latviju❗️Par šīm neizdarībām tiks vērtēta katra atbildība, tanī skaitā ministra un premjeresa❗️– Edmunds Zivtiņš (@zivtinsh) May 7, 2026
Sodien, 7. maijā, ap 3.30 Valsts policija ir sanemts izsaukums uz naftas uzglabāšanas objektu Rēzeknē pic.twitter.com/xGpkgrlxZT
Напомним, 3 мая жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупредили о возможной угрозе беспилотников, вызванной российской агрессией против Украины.
Тогда же стало известно, что беспилотникнарушил воздушное пространствоФинляндии вблизи границы с Россией.
После этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул президенту Владимиру Зеленскому недопустимость того, чтобы финское воздушное пространство нарушали дроны.