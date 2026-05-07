Появилось фото денег, которые Венгрия вернула Украине

Ощадбанк подтвердил возвращение Венгрией денег и ценностей, которые были изъяты в Будапеште в марте.

"Европейская правда" получила от источников фотографии передачи ценностей.

Средства и ценности возвращены в полном объеме, целостность их упаковки была проверена представителями Ощадбанка, сообщили в банке

Речь идет о средствах и ценностях в размере 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Ощадбанк также обнародовал фотографии с возвращенными ценностями.

"Незаконное задержание бригады инкассаторов и изъятие Венгрией на два месяца средств и ценностей украинского государственного банка было нарушением многих международных норм и правил межгосударственного сотрудничества. Теперь мы благодарны Венгрии за конструктивный подход. Передача средств состоялась в соответствии с надлежащей европейской практикой международного сотрудничества", – заявил Юрий Кацион, председатель правления Ощадбанка, возглавлявший команду банка в Венгрии.

Напомним, 6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что венгерская сторона вернула деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены в Будапеште в марте.

Речь идет об инциденте, который произошел 6 марта, когда власти Венгрии задержали украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.

Конвой украинских инкассаторов перевозил из австрийского Raiffeisen Bank в украинский Ощадбанк наличные деньги и золото на сумму около $80 млн.

Впоследствии Венгрия отпустила украинских инкассаторов и приняла закон об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских автомобилей Ощадбанка.

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью "Европейской правде" подчеркнул, что в этом деле важно не просто вернуть имущество, но и чтобы виновные понесли наказание.

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву.