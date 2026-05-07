Мадьяр обрадовался закрытию "новостного" шоу пропаганды, где обсуждали его пенис

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прокомментировал закрытие "новостного" шоу пропаганды действующего премьера Виктора Орбана, в котором обсуждали его пенис.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Миклош Васили, председатель правления и генеральный директор TV2, подтвердил изданию 444, что программа Tények ("Факты") завершает свою деятельность, а также отметил, что программа Napló ("Дневник") не переживет реорганизации.

"Сейчас идет обновление инфоразвлекательных программ, прежде всего из-за эрозии бренда Tények. Моя цель – чтобы TV2, сделав необходимые выводы, обеспечивала освещение новостей, которое соответствует ожидаемым профессиональным стандартам, с помощью вновь созданных брендов", – сказал Васили.

Мадьяр, в свою очередь, заявил, что Tények была самой отвратительной программой, когда-либо выходившей в венгерских СМИ.

"Сорока хотела откусить больше, чем могла проглотить", – заявил он.

Также будущий премьер Венгрии опубликовал символическое фото после того, как в 2024 году Tények посвятил отдельный сегмент программы его пенису. В частности, Tények взял интервью у Даниэля Деака как у "опытного эксперта" по этому вопросу.

Правда, его заявление затем в конце концов вырезали из эфира.

Накануне венгерская полиция начала расследование в отношении компаний одного из самых известных медиамагнатов страны Дьюлы Балаши, который на протяжении многих лет получал крупные государственные контракты во времена правительства Виктора Орбана.

В конце апреля стало известно, что налоговые органы Венгрии заблокировали переводы средств за границу, осуществленные неизвестными лицами, связанными с Анталом Роганом, одним из ближайших помощников Орбана.