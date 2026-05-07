Литва выразила готовность разместить больше американских военных

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европа должна сделать все возможное, чтобы сохранить американские войска, и подчеркнул, что Литва готова принять дополнительные войска.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в четверг, 7 мая, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По словам литовского президента, сохранение внимания Вашингтона к региону имеет решающее значение, и союзники по НАТО должны обеспечить, чтобы США не отвлекали свое внимание от Европы.

"Прежде всего, мы заинтересованы в том, чтобы эти войска, которые, возможно, будут выведены из Германии, остались в Европе", – сказал он.

Поэтому Науседа заявил, что Литва будет готова принять дополнительные силы союзников, если произойдет ротация войск.

"Мы в Литве готовы принять столько союзников, сколько сможем. Мы ожидаем 5 тысяч немецких военных до конца 2027 года. На нашей территории уже находится более 1000 американских военных, и мы, безусловно, готовы принять еще больше в будущем и выполнить все наши обязательства по инфраструктуре", – добавил президент Литвы.

По сообщениям СМИ, вывод войск будет касаться прежде всего американской механизированной бригады, которая дислоцируется в Фильзеке в Баварии.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна ведет переговоры с США о сохранении и расширении американского контингента в Польше.

На этом фоне польский президент Кароль Навроцкий провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого речь шла, в частности, о присутствии американских войск в Европе.

