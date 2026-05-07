В МИД рассказали о состоянии украинцев, находящихся на борту лайнера с хантавирусом

На борту круизного лайнера MV Hondius, на котором зафиксирована вспышка хантавируса, находятся пять граждан Украины; признаков заболевания у них не выявлено.

Об этом сообщили журналистам в МИД Украины, передает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, по состоянию на утро 7 мая судно направляется к Канарским островам, Испания. Прибытие запланировано на 9 мая. После прибытия судна будет проведено медицинское обследование всех пассажиров и членов экипажа.

"Состояние здоровья пяти граждан Украины, членов экипажа MV Hondius, удовлетворительное, признаков заболевания у них не выявлено", – сообщили в МИД.

Как отмечается, посольство Украины в Нидерландах продолжает поддерживать постоянный контакт с представителем компании-оператора.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины, посольства Украины в Нидерландах и консульства Украины в Малаге.

Напомним, ранее стало известно, что Испания примет на своих Канарских островах круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса, и примет на лечение одного из самых тяжелых пациентов – врача, члена экипажа. Еще троих больных эвакуируют по воздуху на лечение в Нидерланды и Германию, не дожидаясь прибытия на Канары.

Региональное правительство испанских Канарских островов уже выступило против того, чтобы лайнер причалил к ним.

Как сообщалось, после того как лайнер пришвартуется в порту на Тенерифе, иностранные пассажиры будут эвакуированы в свои страны, а 14 испанцев доставят в больницу в Мадриде, где они пройдут карантин.