В Латвии сообщили о распространении фейка о падении украинского дрона на поезд

Госполиция Латвии обнаружила распространение фейковой информации о том, что якобы украинский беспилотник прошлой ночью упал на пассажирский поезд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Речь идет о фейке об аварии беспилотника и падении его на пассажирский поезд на участке железной дороги Рига – Даугавпилс Ницгале – Ваболе.

По данным латвийских правоохранителей, вечером 5 мая поступила информация о возгорании первого вагона пассажирского поезда на участке железной дороги Ницгале – Ваболе.

Имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что возгорание произошло в машинном отделении поезда и, скорее всего, связано с повреждением двигателя.

При этом точные обстоятельства инцидента будут выяснены в ходе уголовного разбирательства. Все пассажиры были эвакуированы с места происшествия, пострадавших нет.

Полиция обращает внимание на то, что подобное целенаправленное распространение ложной и вредной информации, умышленное провоцирование, сеющее страх в обществе, может повлечь уголовную ответственность.

Сотрудники правоохранительных органов также призывают жителей критически оценивать информацию, доступную в интернете, и доверять только официальным источникам информации – сайтам государственных учреждений и официальным аккаунтам в социальных сетях.

Как известно, 7 мая Латвия сообщила о неизвестных дронах, которые нарушили ее воздушное пространство со стороны России.

Впоследствии стало известно, что четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов, были повреждены в результате инцидента с дронами.