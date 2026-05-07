Инвесторы из Германии в Венгрии стали более оптимистичными после победы Мадьяра

Опрос Немецко-венгерской торгово-промышленной палаты показывает, что настроения немецких инвесторов в Венгрии улучшились после выборов, на которых победил будущий премьер-министр Петер Мадьяр.

Данные опроса публикует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как показал опрос, опубликованный в четверг, 7 мая, 42% инвесторов ожидают улучшения экономических перспектив в Венгрии, по сравнению с лишь 7% в опросе, проведенном до выборов.

"Вся страна смотрит в будущее с большим оптимизмом и позитивным энтузиазмом. Этот позитивный настрой помогает нам преодолеть будущие вызовы", – сказал председатель палаты Роберт Кесте.

Опрос также показывает, что четверть из 260 опрошенных компаний заявили, что результаты выборов усилили их готовность инвестировать в Венгрию, что является значительным сдвигом по сравнению с результатами год назад, которые свидетельствовали о резком падении инвестиционных планов на фоне экономической неопределенности.

Кесте отметил, что приоритетные направления для немецких инвесторов, такие как увеличение инвестиций в образование, поддержка малого бизнеса, борьба с коррупцией и переход на евро, совпадают с приоритетами, определенными Мадяром.

Как сообщалось, Мадьяр обещает не допустить повторения истории Виктора Орбана, который занимал пост премьер-министра четыре срока подряд. В частности, он пообещал ограничить количество сроков пребывания премьера в должности и изменить конституцию.

Также он пообещал, что Венгрия снова станет надежным партнером в ЕС и НАТО, и анонсировал налаживание отношений со странами "Вышеградской четверки".

