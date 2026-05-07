Происхождение дронов, вторгшихся на территорию Латвии, до сих пор неизвестно

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что происхождение дронов, вторгшихся на территорию страны со стороны РФ 7 мая, до сих пор неизвестно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В четверг, 7 мая, состоялось заседание правительства по вопросам кризисного управления в связи с инцидентами с участием беспилотных летательных аппаратов в Резекне.

"Мы должны помнить, что это следствие жестокой войны России в Украине. Мы должны быть готовы к тому, что такие инциденты повторятся. Мы поддерживали Украину и будем это делать и в дальнейшем, но агрессором является Россия", – сказала Силиня.

Она подчеркнула, что пока невозможно сказать, кто управлял дронами – ответственные службы еще выясняют это.

"Эта ситуация закалила нас как общество", – признала Силиня. По ее мнению, местные власти достаточно быстро отреагировали на эту ситуацию, и хорошая новость заключается в том, что запасам нефти Латвии не был нанесен ущерб.

На заседании также обсуждалась необходимость разработки рекомендаций, например, в отношении учебных заведений, чтобы местные органы власти имели большую свободу действий в таких ситуациях.

Глава Государственной полиции Армандс Рук сообщил журналистам, что возбуждены уголовные дела по преступлениям против государства. Происхождение дронов также будет установлено в ходе расследования.

Чиновники призвали жителей не поддаваться фейковым новостям, распространяемым в социальных сетях, а следить за официальными веб-сайтами и аккаунтами государственных учреждений в социальных сетях.

Как известно, 7 мая Латвия сообщила о неизвестных дронах, нарушивших ее воздушное пространство со стороны России.

Впоследствии стало известно, что четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов, были повреждены в результате инцидента с дронами.

Также Госполиция Латвии выявила распространение фейковой информации о том, что якобы украинский беспилотник прошлой ночью упал на пассажирский поезд.