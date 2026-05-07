Подавляющее большинство румын поддержали бы объединение с Молдовой

Опрос общественного мнения, проведенный в рамках проекта "Барометр Informat.ro – INSCOP Research", показывает, что 7 из 10 румын проголосовали бы "за" в случае проведения референдума о присоединении Республики Молдова к Румынии.

Данные опроса приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

Результаты опроса свидетельствуют, что 71,9% опрошенных проголосовали бы "за" в случае референдума о присоединении Румынии к Республике Молдова, тогда как 21,4% проголосовали бы против присоединения.

Еще 2,1% говорят, что пока не определились, 3,2% не пошли бы на голосование, а 1,4% не знают или отказались отвечать.

Кроме того, по данным опроса, 8,4% румын считают, что объединение Республики Молдова с Румынией произойдет в ближайшие 3 года, 13,3% – в ближайшие 5 лет, а 29,3% – в ближайшие 10 лет или позже.

С другой стороны, 34,7% считают, что этого никогда не произойдет. 13,7% затрудняются с ответом, а 0,6% не ответили.

Данные для опроса были собраны в период с 14 по 21 апреля 2026 года методом CATI (телефонные интервью). Выборка составила 1100 человек, репрезентативных по значимым социально-демографическим категориям (пол, возраст, род занятий). Максимально допустимая погрешность данных составляет ±3%

Президент Молдовы Майя Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что сценарий объединения Румынии с Молдовой будет возможен в тот момент, когда большинство населения соседней страны захочет этого.

