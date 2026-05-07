В Великобритании сбой радиосистемы привёл к серьёзным перебоям в движении поездов

В Великобритании зафиксированы масштабные перебои в работе железнодорожного сообщения из-за неисправности радиосистемы, обеспечивающей связь между машинистами и диспетчерскими службами.

Об этом сообщает National Rail, пишет Sky News, передает "Европейская правда".

По данным оператора, инцидент произошел утром и может привести к задержкам рейсов до 90 минут или их полной отмене. Перебои, по предварительным оценкам, продлятся как минимум до конца дня.

В National Rail отметили, что проблема связана с технической неисправностью системы радиосвязи, которая является критически важной для координации движения поездов.

Ряд железнодорожных компаний уже предупредил пассажиров о значительных неудобствах и изменениях в расписании.

1 мая в Литве в Кедайняйском районе на станции Гуджюнай с железнодорожных путей сошли несколько вагонов, перевозивших щебень, в результате чего было нарушено железнодорожное сообщение.

По оценкам, инцидент затронул 23 пассажирских поезда, а около 3,8 тыс. пассажиров продолжили свои поездки на автобусах.

А в Латвии вечером 5 мая загорелся в пути пассажирский поезд, из него эвакуировали около 60 пассажиров.