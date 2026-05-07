В Европарламенте обещают завершить работу над торговым соглашением с США в мае

Председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге заявил, что ЕС близится к согласованию торгового соглашения с США и может внедрить его в законодательство уже в этом месяце.

Об этом он заявил в комментарии Politico, передает "Европейская правда".

Ланге уверен, что соглашение достижимо, несмотря на то, что институты ЕС не смогли достичь компромисса на переговорах, которые продолжались до утра четверга.

Встреча между переговорщиками от Европейской комиссии, столиц ЕС и Европарламента состоялась под давлением президента США Дональда Трампа, который пригрозил повысить тарифы на европейские автомобили с 15% до 25%.

Хотя Вашингтон и Брюссель формально заключили соглашение еще прошлым летом в Шотландии, Евросоюз до сих пор не принял законодательство, которое бы выполнило его часть соглашения и отменило пошлины на промышленные товары из США.

Ланге вместе с рядом европарламентариев настаивает на введении сильных превентивных мер на случай, если Трамп снова будет угрожать повышением пошлин.

Председатель комитета по международной торговле ожидает, что следующие переговоры по соглашению состоятся 12 или 19 мая и откроют путь к вынесению документа на голосование в Европарламенте.

Хотя большинство центристских и левых депутатов Европарламента призвали внести в документ дополнительные гарантии, крупнейшая фракция, Европейская народная партия, в целом поддерживает соглашение в первоначальном виде и хочет вынести его на досрочное голосование.

"Мы близки к заключению торгового соглашения с США и не можем позволить себе дальнейших задержек", – сказал председатель фракции Манфред Вебер.

Ожидалось, что Европейский парламент и Совет ЕС финализируют текст соглашения 6 мая. Однако стороны разошлись из-за того, что законодатели стремятся к более жестким гарантиям, а национальные правительства ЕС не желают включать эти пункты в документ.

Напомним, речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Европарламент 26 марта принял два предложения относительно тарифов в рамках рамочного торгового соглашения ЕС и США. Они, среди прочего, предусматривают, что договоренности будут действовать только в случае соблюдения Вашингтоном своих обязательств.